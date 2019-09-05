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Генетики исключили возможность существования плезиозавра в Лох-Нессе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ученые предположили, что лохнесское чудовище могло быть гигантским угрем, другие версии их исследование не подтвердило. Как сообщает ВВС, таковы результаты изучения образцов ДНК в воде озера Лох-Несс.

Исследование провела группа генетиков из новозеландского Университета Отаго под руководством профессора Нила Геммелла. Целью их работы было не установление личности Несси, а полная каталогизация фауны и флоры озера.

Ученые исключили наличие в Лох-Нессе крупных животных или рыб, даже лососей. ДНК плезиозавра, зубатки или гренландской полярной акулы они тоже не обнаружили.

ДНК угрей, которые мигрируют между Шотландией и Саргассовым морем, генетики нашли в озере в большом количестве. Однако эти данные ничего не говорят о размере местных угрей, отметил Геммелл. Профессор считает, что в этом случае можно допустить, что в озере живут гигантские угри и Несси - один из них.

Загадку лох-несского чудовища пытаются разгадать с 1933 года, когда Джордж Спайсер из Лондона рассказал журналистам, что дорогу перед его автомобилем пересекло странное животное, похожее на доисторическое чудовище или дракона, и направилось к озеру. В том же году журналист местной газеты Inverness Courier Алекс Кэмпбелл впервые применил слово "чудовище" к этому предполагаемому животному, а в конце года в газетах появились его первые "фотографии".

Сторонники теории существования Несси считают, что первое упоминание о ней датируется 565 годом, когда, в соответствии с апокрифом, монстра увидел ирландский монах. Ученые считают, что чудовища в Лох-Нессе не существует, а "свидетельства" о нем являются результатами добросовестных ошибок или фейками.

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