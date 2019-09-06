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Зеленский анонсировал в твиттере обмен с Россией в ночь на 7 сентября

Приносим извинения читателям за непроверенную информацию. Информация о дате обмена опубликована в фейковом твиттере, который использует имя Владимира Зеленского

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен удерживаемыми лицами с Россией в формате "35 на 35" или "42 на 40" состоится в ночь на субботу.

"Сегодня ночью (7 сентября) должен произойти обмен пленными (35/35 или 42/40). Почти все, кого должны обменять, уже доставлены (по состоянию на 18:00) в пункты обмена", - написал Зеленский в твиттере вечером в пятницу. На момент публикации новости, твит был доступен для просмотра, позднее его удалили.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды в ходе телефонных бесед обсуждали ситуацию с удерживаемыми лицами. Разговоры состоялись 12 июля и 7 августа.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена "35 на 35".

Пятеро осужденных в РФ украинцев Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко были доставлены из колоний в СИЗО "Лефортово", сообщил 20 августа "Мемориал". Позже эту информацию подтвердил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

"В отношении этапированных в Москву пяти осужденных решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ", - сказал осведомленный источник "Интерфакса".

На следующий день украинский адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы некоторых из задержанных на Украине граждан РФ, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" что к обмену готовят россиян Максима Одинцова и Александра Баранова. В эфире "России-24" он уточнил, что 12 россиян могут принять участие в обмене.

О том, что 29 августа был доставлен в Москву и украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, "Интерфаксу" сообщил информированный источник. А Мельников сообщил, что в СИЗО "Лефортово" доставили осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко. По его данным, в этом же изоляторе находятся и 24 моряка ВМФ Украины, которые были арестованы после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В список для обмена с украинской стороны включен и Владимир Цемах, сообщил "Интерфаксу" 5 сентября информированный источник. В этот день Киевский апелляционный суд отменил Цемаху меру пресечения в виде содержания под стражей.

Украина РФ

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