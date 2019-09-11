Украинское Госкино запретило два российских фильма с начала года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) с начала 2019 года запретило демонстрацию и распространение на территории страны двух российских фильмов: "Я так не думаю" Давида Даниеляна и "Стрела" Евгения Никитина.

В ответе Госкино на запрос агентства "Интерфакс" говорится, что в текущем году на рассмотрении экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при Госкино было три фильма российского производства. Кроме двух уже упомянутых, рассматривался также фильм "Громкая связь" режиссера Алексея Нужного, который получил разрешение к показу с индексом зрительской аудитории "16" и сроком действия прокатного удостоверения до конца мая.

В 2018 году Госкино запретило три российских сериала и предоставило разрешение на прокат трех фильмов из России.