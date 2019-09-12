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В Грузии нашли древнейшую в мире ДНК

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Многолетнее биомолекулярное исследование грузинских ученых и их иностранных коллег подтвердило, что самая древняя в мире ДНК, извлеченная из останков животного, обнаружена на юго-востоке Грузии, в древнем городище Дманиси, находящемся в 90 км от Тбилиси в регионе Квемо-Картли.

В информации об этом, которую распространил в четверг Национальный музей Грузии, говорится, что из зубной эмали найденного в Дманиси носорога ученым удалось извлечь важную генетическую информацию, которой около 1,77 миллиона лет.

"Это самая древняя ДНК, изъятая из останков животного, которая на миллион лет древнее информации, известной до этого о взятом 700 тыс. лет назад ДНК из лошади на острове Укон, на северо-западе Канады", - отмечается в сообщении.

Результаты данного исследования обнародовал и издающийся в Великобритании ведущий в мире научный журнал Nature в статье, авторами которой, вместе с грузинскими учеными, являются специалисты из научных центров Европы и США.

По словам ученых, "это прорыв в древних биомолекулярных исследованиях, что позволяет восстановить эволюционную картину гораздо более ранних эпох, чем это было возможно до сегодняшнего дня, а также исследовать историю предков животных и человека".

Биомолекулярный проект был разработан и осуществлен в рамках сотрудничества Национального музея Грузии и Копенгагенского (Дания) музея под руководством академика Давида Лорткипанидзе и профессора Эске Вирслева. Анализы проводились в лабораториях институтов Копенгагена, Кембриджа и Макса Планка. В палеонтологических исследованиях активно участвовали итальянские ученые из университета Флоренции.

Дманиси - это древнейшее городище, археологические раскопки на территории которого начались в 30-х годах прошлого столетия. Там работают археологи из разных стран.

Дманиси Грузия

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