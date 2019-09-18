Киев допустил введение миротворцев в Донбасс при провале Минских соглашений

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Киев рассматривает введение миротворческой миссии на восток страны как один из возможных шагов в ситуации, если не удастся достичь урегулирования в Донбассе с помощью Минских договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"В этом наше предложение - попробовать решить нашу ситуацию на основе тех Минских соглашений, которые заключены. Если у нас не получается и мы сталкиваемся с полным нежеланием продвигаться дальше, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", - сказал он на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с Европейским союзом в среду.

Ранее в среду представители украинской делегации на встрече контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе отказались от закрепления на бумаге "формулы Штайнмайера". Представители Украины мотивировали свое решение тем, что данный документ не предусмотрен Минскими соглашениями, пояснил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее в сентябре президент Украины Владимир Зеленский говорил, что согласится на ввод миротворческой миссии в Донбасс, если только она будет развернута на границе с Россией.

Тему ввода миротворцев в Донбасс также поднимал и бывший украинский лидер Петр Порошенко. В сентябре 2018 года он заявлял, что прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины возможен путем развертывания миротворческого контингента под эгидой ООН на всей территории "оккупированной части региона".