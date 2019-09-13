Посол США в РФ назвал "подвижки по Украине" условием возвращения России в G8

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Джон Хантсман считает преждевременным обсуждать возобновление формата G8 до урегулирования украинского конфликта.

"Ведь почему "большая восьмерка" изначально стала "большой семеркой"? Это было связано с нарушением международного суверенитета. И эта проблема не решена. В течение нескольких лет по проблеме Украины нет никаких подвижек", - сказал посол США в интервью "Интерфаксу", говоря о том, насколько, по его мнению, реалистично предложение президента Дональда Трампа о возвращении России в G8.

Он добавил, что было бы крайне желательно в ходе международных переговоров добиться решения проблем, которые привели к введению Западом санкций против РФ и исключению России из "большой восьмерки". "Так что, да, президент (Трамп - ИФ) хочет, чтобы это произошло. Но я знаю, что он также верит в решение некоторых из проблем, которые изначально привели к возникновению этой ситуации", - подчеркнул Хантсман.

Он также напомнил, что вопрос возвращения России к "большой восьмерке" должны обсуждать все участники "семерки".

"Да, президент заявил о своем желании это осуществить, и наш госсекретарь заявил, что будет работать в этом направлении. Это многосторонний форум, поэтому необходимо учитывать голоса и мнения многих. Но мы верим в то, что следует открывать дополнительные двери, а не закрывать их, что необходимо использовать больше каналов взаимодействия. Ведь если за столом переговоров будет больше участников, нам удастся решать больше проблем, стоящих перед человечеством", - отметил Хантсман.

В августе 2019 года Дональд Трамп высказался за возвращение РФ в G8. Американский лидер также заявил, что мог бы пригласить президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит группы, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах.

Госсекретарь США Майк Помпео позднее пообещал, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы вернуть Россию в G8.