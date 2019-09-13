Верховная рада уволила всех членов Центризбиркома Украины

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Верховная рада в пятницу поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном увольнении всех 16 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Такое решение поддержал 341 народный депутат на пленарном заседании парламента при необходимом минимуме в 300 голосов.

Всего в ЦИК Украины 17 членов, но одно место было вакантным.

Представление об увольнении всех членов Центризбиркома Зеленский внес в Верховную раду 10 сентября. На следующий день комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту поддержать это предложение.

В сентябре 2018 года Верховная рада внесла изменения в законодательство, увеличив количественный состав ЦИК с 15 до 17 членов. После этого парламент назначил 14 новых членов ЦИК. Все фракции и группы Верховной рады VIII созыва делегировали своих представителей, за исключением "Оппозиционного блока".