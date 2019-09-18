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Что произошло за день: среда, 18 сентября

Смертельная перестрелка между полицейскими в Москве, отказ Киева от закрепления "формулы Штайнмайера" на бумаге и пикеты в поддержку осужденного актера Павла Устинова

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Украина не стала закреплять на бумаге так называемую формулу Штайнмайера. Она предусматривает принятие закона об особом статуса Донецка и Луганска после проведения выборов в ДНР и ЛНР, а власти Украины настаивают на передаче им контроля над участком границы с Россией в Донбассе. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил введение миротворческой миссии на востоке страны в случае провала Минских соглашений.

- Болгария подписала контракт на строительство трубопровода для газа "Турецкого потока". Ранее этому препятствовало судебное разбирательство вокруг победителя конкурса на строительство - консорциума Arkad. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что 90% необходимых труб уже поставлены из России.

- Одиночные пикеты в поддержку осужденного актера Павла Устинова прошли в Москве. В акции перед зданием администрации президента приняли участие известные актеры, включая Александра Паля и Татьяну Догилеву. Между тем петиция в поддержку актера, получившего 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа, набрала 100 тысяч подписей менее чем за сутки. Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 23 сентября. Интересы осужденного будет представлять Анатолий Кучерена.

- В Москве полицейский погиб в перестрелке с коллегой. Сотрудника полиции, работавшего в метро, заподозрили в получении взятки от человека без документов. Двое полицейских попытались его задержать, однако он открыл стрельбу. За жизнь второго пострадавшего борются врачи. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

- Дональд Трамп назвал кандидатуру на пост советника по нацбезопасности. Это Роберт О'Брайен, который занимает должность специального посланника президента в Госдепе по делам заложников.

- После инцидента в Японском море российские пограничники задержали 161 браконьера из Северной Кореи. Они направлены в Находку для дальнейших разбирательств. Между тем стало известно, что накануне при перестрелке пострадали четверо, а не трое пограничников, как сообщалось ранее.

- В Киеве мужчина открыл стрельбу и пригрозил взорвать метромост. Уроженец Крыма, бывший военнослужащий был задержан в результате полицейской операции. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мужчина мог быть пьян или находиться под действием наркотиков.

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