В ЛНР объявили, что Киев не выполнил предусловия для саммита в "нормандском формате"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Украинская сторона не смогла выполнить предусловия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки", отказавшись согласовывать в ходе очередного раунда переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске "формулу Штайнмайера" и разведение сил и средств от линии соприкосновения на участках в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

"На данный момент с самого утра чувствовалось определенное напряжение потому, что все понимали, что Киеву крайне важно выполнить предусловия для проведения саммита "нормандского формата" и поэтому необходимо парафирование или подписание, в любом случае фиксация обязательств по "формуле Штайнмайера" и разведению в Золотом и Петровском", - заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия-24" в среду вечером.

Он отметил, что в ходе заседания контактной группы по Донбассу, участники переговоров получили "уже третью версию "формулы Штайнмайера, текста, который 11 сентября был согласован всеми четырьмя участниками "нормандского формата" на уровне советников лидеров, и эту формулу можно было обсуждать". "Однако, не было смысла этого делать. (Представитель Украины в Контактной группе по Донбассу Леонид - ИФ) Кучма всячески сначала пытался договориться о том, что нет никакой необходимости ему лично её подписывать или парафировать, потому так как договоренности достигнуты в "нормандском формате", то больше ничего и не нужно", - сказал представитель ЛНР.

"Формула Штайнмайера" была парафирована не только советниками, она была согласована и на двух саммитах нормандсокго формата в Париже и Берлине, но тем не менее Украина отказалась её выполнять и на сегодняшний день тоже не выполняет", - подчеркнул Мирошник.

По его словам, Кучма "не захотел брать на себя эту ответственность и отказался подписывать "формулу Штайнмайера" для того, чтобы она вступила в силу и выглядела уже как публично взятое на себя обязательство со стороны Украины".

Кроме того, представитель ЛНР добавил, что в ходе переговоров в Минске, также должны были быть согласованы детали и нормы разведения сил в районе Золотого и Петровского в Донбассе. "Однако Украина в этот раз попыталась внести туда еще целый ряд вещей, которые не позволили согласовать разведение", - сказал он.

"Поэтому сегодня ни первые, ни вторые предусловия проведения саммита "нормандского формата" украинская согласовать не смогла", - считает Мирошник.