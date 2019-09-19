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Вице-президент США обсудил с Зеленским его предстоящую встречу с Трампом

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили вопросы, связанные с предстоящей встречей главы украинского государства с президентом Дональдом Трампом, сообщил Белый дом.

"Вице-президент поговорил сегодня по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в развитие их продуктивной встречи 1 сентября в Варшаве, и обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "вице-президент подтвердил непоколебимую поддержку со стороны суверенитета и территориальной целостности Украины", а также усилий администрации Украины в деле "борьбы с коррупцией посредством законодательных реформ".

Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что "Владимир Зеленский подчеркнул большое значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны".

Стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение.

"Было также подчеркнуто обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Зеленский проинформировал Пенса о реформах, направленных на искоренение коррупции в Украине.

Владимир Зеленский Майк Пенс Дональд Трамп

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