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Россиянин Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Гражданин России Андрей Тюрин в суде Манхеттена (США) признал себя виновным в краже персональных данных у более чем 80 миллионов клиентов американской компании JPMorgan Chase & Co и других финансовых структур страны, сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, 36-летний россиянин совершил крупнейшее в истории США киберпреступление против американского банка. Всего Тюрина обвиняют в краже данных у 12 финансовых организаций, в том числе у Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. По версии обвинения, его сообщники использовали полученную информацию для мошеннических финансовых схем.

По данным агентства, благодаря сделке с обвинением прокуроры будут требовать для Тюрина 15-20 лет тюрьмы, однако отмечается, что окончательное решение будет принимать судья.

Тюрин был в прошлом году арестован в Грузии и экстрадирован в США. Как ожидается, суд огласит приговор 13 февраля 2020 года.

Андрей Тюрин США РФ

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