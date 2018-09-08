Тбилиси подтвердил экстрадицию в США гражданина России

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В главной прокуратуре Грузии подтверждают, что экстрадиция в США гражданина РФ Андрея Тюрина, обвиняемого в совершении киберпреступлений, была осуществлена на основании решения суда, сообщают в субботу грузинские СМИ. Как сообщает грузинская телекомпания "Имеди", в прокуратуре заявляют, что суд признал допустимой экстрадицию.

По данным телекомпании, после поступившего из США запроса к Грузии обратилась и российская сторона с требованием экстрадиции задержанного в РФ. Как отмечает "Имеди", в таких случаях решение о том, какой стране передать обвиняемого принимает министерство юстиции Грузии.

Как сообщает грузинский Первый канал, в связи с экстрадицией Тюрина в США американская сторона выразила благодарность грузинской прокуратуре и Минюсту за оказанное содействие и помощь в этом вопросе.

Об осуществленной экстрадиции задержанного в Грузии гражданина РФ сообщила накануне Секретная служба США.

35-летний Андрей Тюрин обвиняется в причастности к совершению кибератак на американские финансовые структуры, брокерские фирмы и публикаторов финансовых новостей, а число пострадавших от этих действий превышает 80 миллионов человек. Задержанному грозит тюремное заключение сроком до 30 лет.

Разыскиваемый американскими правоохранительными органами россиянин Тюрин был задержан в Грузии по запросу США в декабре 2017 года.