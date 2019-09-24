Подлинную картину ранней эпохи Возрождения нашли на кухне француженки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Картина ранней эпохи Возрождения флорентийского живописца Чимабуэ "Увенчание терновым венцом" случайно обнаружена на кухне одной француженки, сообщило издание The Guardian со ссылкой на экспертов-искусствоведов.

По их данным, картиной владела женщина, живущая в городе Компьень на севере Франции. Картина долгое время просто висела в ее доме между кухней и гостиной прямо над плитой для приготовления еды.

Владелица была уверена, что это старинная икона и принесла картину на оценку местным аукционистам.

Искусствовед Эрик Туркин сообщил, что результаты экспертиз показали подлинность картины, ее цена составляет от четырех до шести млн евро. Ожидается, что "Увенчание терновым венцом" будет представлена 27 октября в Аукционном доме в городе Санлис на севере Франции.

Считается, что найденная картина является фрагментом полиптиха, датируемого 1280 годом. Предполагается, что это часть серии из восьми картин Чимабуэ, которая отражает Страсти Христовы и Распятие Христа.

Настоящее имя Чимабуэ - Ченни ди Пепо. Флорентийский живописец жил в XIII - начале XIV веков, был одним из главных мастеров итальянской живописи периода проторенессанса. Его называют последним крупным живописцем, работавшим в византийском стиле. Вместе с тем в его работах прослеживаются и черты новизны: традиционные композиции и фигуры стали более оживленными, а краски более свежими и натуральными.