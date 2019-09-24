Глава Нацполиции Украины решил подать в отставку

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Князев объявил о решении подать в отставку с поста руководителя Национальной полиции Украины и уже передал соответствующий рапорт министру внутренних дел страны Арсену Авакову.

"Глава Нацполиции - это не политическая должность, и полиция - это не политический орган. Принципиальная позиция - полицию недопустимо втягивать в политические инсинуации. И мы это показали на выборах 19-го года... Полностью отдавал и отдаю себя ей (полиции - ИФ). Это действительно дело моей жизни", - сказал Князев на брифинге во вторник в Киеве.

"Но я принял решение подать в отставку. И я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности, и для себя считаю, что этот мой шаг как главы полиции европейского государства", - сообщил он.

Перед этим Князев отчитался о работе Нацполиции за два года, отметив, что было сделано достаточно много для улучшения криминогенной обстановки в стране, привел перечень статистических показателей, свидетельствующих об уменьшении количества тяжких преступлений.

Он также рассказал о реформах в Нацполиции Украины - о создании Патрульной полиции, ситуационных центров, введении системы видеонаблюдения, совершенствовании работы во время массовых мероприятий, начале работы спецподразделения КОРД и т.д.

Князев поблагодарил коллектив Нацполиции и выразил надежду, что после его ухода с должности реформы в органах полиции будут продолжаться.

"Я всё сказал", - заявил Князев журналистам вместо ответов на вопросы и вышел из помещения, где состоялся брифинг.

47-летний Сергей Князев был назначен руководителем Национальной полиции Украины 8 февраля 2017 года.

Заявление Князева об отставке прозвучало на фоне появившейся в СМИ и соцсетях информации о том, что его экс-супруга Виктория пыталась провезти в Польшу незадекларированную крупную сумму в валюте - 650 тыс. евро. Сам Князев накануне опроверг эту информацию. Он пояснил, что его бывшая жена действительно пересекала границу с коллегой, которому и принадлежали наличные.