Более 300 человек пострадали в Джакарте во время акции против нового закона

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Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Более трехсот человек попали в больницу в Джакарте в результате столкновений, спровоцированных рассмотрением в парламенте законопроекта о запрете на секс до брака, аборты, а также на оскорбление президента страны, государственных символов и религии.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию, среди пострадавших - 265 студентов и 39 полицейских.

Накануне протесты проходили не только в столице, но и в других городах Индонезии: Бандунге, Джокьякарте, Маланге. В Джакарте протестующих удалось разогнать только к полуночи, применялся слезоточивый газ. Утром в среду в столице Индонезии разбирали баррикады, убирали мусор и плакаты.

Между тем студенты собираются возобновить акции протеста в среду и продолжать их до тех пор, пока закон не будет снят с рассмотрения.

Протестующие опасаются не только нарушения прав человека, к которым может привести принятие закона, но и возможное ограничение полномочий комиссии по борьбе с коррупцией.