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Во Львове строительный кран упал на здание супермаркета

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Во Львове строительный кран упал на здание супермаркета, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в четверг утром на проспекте Червоной Калины, 58. Кран с территории строительства, которое ведет компания "Авалон", упал на складские помещения супермаркета "Арсен", размещенные по соседству.

В результате инцидента пострадала крановщица. "Пострадавшую крановщицу зажало и на место инцидента вызвали специальную технику, чтобы зафиксировать кабину и освободить пострадавшую", - цитирует пресс-служба слова заместителя главы Сиховской районной администрации Львова Владимира Ивасюка.

Высота крана не уточняется.

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