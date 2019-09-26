Пьяный российский турист провалился через крышу бара в Таиланде

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пьяный российский турист таинственным образом провалился через крышу бара на тайском курорте Паттайя, сообщает газета The Nation в четверг.

Как пишет издание, инцидент произошел в ночь на четверг. Россиянин упал на кухню бара Helter Skelter в Паттайе. "Спасатели обнаружили его с синяками и ссадинами по всему телу около полуночи. Турист, которого позже идентифицировали как 30-летнего Романа Шитова (Roman Shitov), на тайском кричал "Не убивайте меня!", - пишет издание.

Как отмечает газета, на кухне бара в момент инцидента находилась одна из сотрудниц. Она сначала подумала, что взорвалась плита.

"Турист самостоятельно покинул место происшествия. Он ушел, не объяснив, что произошло, и пообещал возместить убытки, - заключает The Nation.