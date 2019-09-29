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Японский "грузовик" успешно состыковался с МКС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Выведенный на орбиту Земли японский грузовой космический корабль HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8") в субботу успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Присоединение японского "грузовика" к американскому сегменту станции - модулю Harmony было завершено в 17:10 мск субботы. Перед этим сблизившийся с МКС 12-тонный корабль был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управляла американский астронавт Кристина Кох. Последующая подводка "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором к МКС и сам процесс пристыковки осуществлялся по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Автоматический корабль доставил на МКС более 4 тонн груза, в том числе продовольствие, шесть новых литий-ионных аккумуляторов для солнечных батарей станции, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В составе МКС японский "грузовик" должен провести около месяца.

Запуск корабля был осуществлен 24 сентября в 19:05 мск (25 сентября в 01:05 по японскому времени) с космического центра на острове Танэгасима на юго-западе Японии с помощью ракеты-носителя H-IIB, произведенной компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Как сообщалось, 25 сентября с МКС состыковался пилотируемый корабль "Союз МС-15". Он доставил на станцию членов длительной экспедиции МКС-61/62 - космонавта Роскосмоса Олега Скрипочку, астронавта НАСА Джессику Меир и первого в истории астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури.

В настоящее время на борту станции работает экипаж в составе девяти человек - трех россиян, четырех американцев, одного итальянца и одного представителя ОАЭ.

NASA Япония МКС

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