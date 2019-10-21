НАСА назвало примерную дату начала полетов новых кораблей к МКС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Создаваемым американским коммерческим кораблям предстоит пройти большое количество тестов перед началом пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн.

"Я верю, что в первой половине следующего года оба корабля совершат успешные полеты к МКС. Но нужно провести большое количество проверок и тестов", - сказал Брайденстайн на пресс-конференции в понедельник.

Он сказал, что осторожен в прогнозах готовности кораблей Starliner и Crew Dragon компаний Boeing и SpaceX, но рассчитывает на успешное начало их полетов в следующем году.

"Мы пока не обсуждали с Роскосмосом что делать, если наши корабли не начнут полеты в первой половине 2020 года, но наши специалисты работают над этим. Мы заинтересованы решить вопрос попадания на МКС, но решение о помощи нам будет полностью зависеть от России", - сказал глава NASA.

Он выразил надежду, что вопрос попадания астронавтов на МКС будет решён.

"Первая цель - сохранить станцию рабочей, летающей. Мы все в этом заинтересованы", - сказал в свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

Он заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы американские коммерческие корабли начали полеты с экипажами в первой половине 2020 года, так как осенью запланирован полёт к МКС на корабле "Союз" трёх российских космонавтов.

"Если что-то пойдёт не так, мы готовы сесть за стол переговоров", - сказал Крикалёв.

В настоящее время Россия является монополистом в доставке экипажей на МКС после закрытия в 2011 году американской программы Space Shuttle. Компании SpaceX и Boeing на протяжении нескольких лет пытаются создать свои пилотируемые корабли, однако сроки начала их полетов с экипажами неоднократно срывались. Новые сроки, называемые американцами, - середина 2020 года. При этом у НАСА есть место для астронавта лишь в российском "Союзе", который полетит на МКС весной следующего года. Роскосмос запланировал на 2020 год только два пилотируемых полета - весной и осенью. При этом второй должен стать впервые в истории МКС полетом полностью российского экипажа "Союза". Россия заинтересована в увеличении численности своего экипажа, так как космонавты должны будут успеть к концу 2020 года подготовить МКС к приему в состав российского сегмента многофункционального лабораторного модуля.