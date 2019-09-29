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Телохранителя короля Саудовской Аравии застрелили во время ссоры

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Личный телохранитель короля Саудовской Аравии генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем был убит во время ссоры в городе Джидда, сообщает в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, у него возник конфликт с другом, после чего тот выстрелил в телохранителя. Впоследствии Абдул-Азиз аль-Фагхем скончался в больнице от полученных ран.

Однако СМИ не уточнили, когда именно произошел этот инцидент.

СМИ отмечают, что погибший ранее служил телохранителем не только у нынешнего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда, но и у его предшественника короля Абдаллы ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда (правил в 2005 - 2015 годах).

Саудовская Аравия

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