В столице начался митинг в поддержку фигурантов "московского дела"
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Полиция обеспечивает меры безопасности в центре Москвы, где в воскресенье проходит согласованный с властями митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".
Как передает корреспондент "Интерфакса", движение на проспекте Академика Сахарова, который выбран площадкой для проведения акции, перекрыто. Со стороны Каланчевской улицы, в створе проспекта, установлены многочисленные рамки металлоискателей. Полицейские досматривают всех проходящих на акцию.
Сотрудники полиции и митингующие ведут себя корректно.
В переулках рядом с проспектом припаркованы автозаки и грузовики с ОМОНом.
Некоторые участники акции уже начали разворачивать плакаты.
Среди пришедших на митинг - сторонники различных общественных и политических сил. В частности, большой плакат с лозунгом против домашнего насилия на розовом фоне развернули сторонники сестер Хачатурян.
Также среди участников популярны лозунги против коррупции.
Акцию протеста незарегистрированной Либертарианской партии России власти согласовали на 20 тыс. человек.
"Московское дело" - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа этого года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.