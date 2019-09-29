В столице начался митинг в поддержку фигурантов "московского дела"

Митинг на проспекте Сахарова Фото: Reuters

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Полиция обеспечивает меры безопасности в центре Москвы, где в воскресенье проходит согласованный с властями митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".

Как передает корреспондент "Интерфакса", движение на проспекте Академика Сахарова, который выбран площадкой для проведения акции, перекрыто. Со стороны Каланчевской улицы, в створе проспекта, установлены многочисленные рамки металлоискателей. Полицейские досматривают всех проходящих на акцию.

Сотрудники полиции и митингующие ведут себя корректно.

В переулках рядом с проспектом припаркованы автозаки и грузовики с ОМОНом.

Некоторые участники акции уже начали разворачивать плакаты.

Среди пришедших на митинг - сторонники различных общественных и политических сил. В частности, большой плакат с лозунгом против домашнего насилия на розовом фоне развернули сторонники сестер Хачатурян.

Также среди участников популярны лозунги против коррупции.

Акцию протеста незарегистрированной Либертарианской партии России власти согласовали на 20 тыс. человек.