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Выезд за границу с целью терроризма станет в России уголовным преступленем

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин внес в Госдуму для ратификации дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. Он предусматривает криминализацию выезда за границу ради террористической деятельности.

Такие поездки в России будут квалифицироваться как подготовка к теракту или покушение на теракт и будут влечь за собой уголовную ответственность, следует из проекта документа.

"Поездка за границу в целях терроризма" в протоколе определяется как выезд человека в государство, которое не является государством его проживания или гражданства, с целью совершения, содействия или участия в террористическом преступлении, или для подготовки террористов или прохождения такой подготовки.

Владимир Путин Госдума

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