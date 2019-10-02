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Археологи нашли в Северном Казахстане мавзолей времен Золотой Орды

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Археологи во время сезонных раскопок обнаружили в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области поселение XIV века с мавзолеем. Об этом сообщил в среду агентству "Интерфакс" руководитель учебно-научного центра археологии, доцент Северо-Казахстанского Госуниверситета Анатолий Плешаков.

"Впервые на территории Северо-Казахстанской области, в Уалихановском районе раскопано поселение XIV века, времен Золотой Орды. Раскопан угол мавзолея с огромным куполом. Это инженерное сооружение строили по специальным расчетам", - сказал Плешаков.

По его словам, возле мавзолея найдены древние захоронения, которые пока не стали вскрывать. Эта работа будет проделана в следующем году, когда в Казахстане будут отмечать 750-летие Золотой Орды.

Средневековое поселение находится недалеко от границы с Павлодарской областью.

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