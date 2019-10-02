Путин назвал чушью утверждения о давлении Китая на РФ в переговорах по газу

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин отверг утверждения, что якобы Китай в переговорах с Россией по газу мог давить на российскую сторону при подготовке проекта газопровода "Сила Сибири".

"Так говорят те, кто не хочет, чтобы подобные проекты реализовывались. Так говорят конкуренты Китая и России, которые хотят внести некоторые разногласия в наши отношения, в том числе и в этой сфере. Это чушь", - сказал Путин, отвечая на вопросы в рамках Российской энергетической недели (РЭН) в среду.

Президент РФ при этом подчеркнул, что с китайской стороной были сложные, многолетние переговоры. "Вообще, наши китайские друзья - сложный переговорщик, но мы нашли оптимальные решения, которые отвечают интересам как Китая, так и России. 38 млрд (кубометров газа - ИФ) поставок в год - это большой объем. И больше того, "Сила Сибири" может прокачать и больше", - заявил Путин.

Он сообщил, что в настоящее время с китайской стороной ведутся переговоры "и о возможности строительства восточного варианта такого же маршрута".

"Двигаемся постепенно, спокойно. Мы видим потребности китайской экономики. Сейчас только господин Дадли (Роберт, глава нефтяной компании BP - ИФ) сказал о том, какими темпами растет Китай. Да, там корректировка темпов (роста - ИФ) происходит, но, на мой взгляд, является естественной, имея в виду и общее состояние мировой экономики", - подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что "Газпром" планирует начать поставки газа в Китай по "западному маршруту" с 1 декабря 2019 года, раньше намеченного срока (20 декабря).

Газопровод "Сила Сибири" - совместный проект "Газпрома" и китайской CNPC. Стороны определили условия партнерства в межправительственном соглашении от 13 октября 2014 года. По этой трубе газ из месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет поступать в регионы Дальнего Востока, в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.