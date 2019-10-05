Латвийские кошки попадают в беду в семь раз чаще собак

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Латвийским спасателям, выезжающим на помощь домашним и диким животным, чаще всего приходится вызволять из опасных ситуаций кошек, сообщила агентству BNS старший специалист отдела превенции и информирования общественности Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Вендия Пикше-Кучма.

Согласно статистике ГПСС, кошки чаще всего попадают в опасные ситуации. В этом году спасатели уже 309 раз оказывали помощь котам, которые забирались в дерево, но не могли спуститься, залезали в трубы или падали в вентиляционные шахты и колодцы.

Следующими, кто чаще всего нуждается в помощи, являются птицы - в 140 случаях голуби, ласточки, кукушки, чайки, вороны, аисты, дрозды, ястребы и другие птицы оказывались в бедственном положении, например, залетев в вентиляционную шахту или запутавшись в рыболовной леске.

Часто поступают также звонки с просьбами оказать помощь попавшим в беду собакам, в этом году таких звонков было 44.

На спасение змей, которые оказывались в жилых домах или дворах, спасатели выезжали 38 раз.

В сельской местности часто помощь требуется диким животным или крупному домашнему скоту. К примеру, животные застревают в грязи или оказываются в ямах.

Всего, как сообщила Пикше-Кучма, за первые 9 месяцев 2019 года жители Латвии 611 раз обращались к работникам ГПСС за помощью в спасении животных. Статистика показывает, что спасатели в этом году чаще всего - в 354 случаях - приходили на помощь домашним животным. Диким животным и птицам работники ГПСС помогли в 238 случаях, а домашнему скоту и птице помощь потребовалась в 19 случаях.

"Спасатели не выезжают на все вызовы, где требуется помощь животным: в случае, если животное больно или получило тяжелую травму, ему может помочь только ветеринар. Пожарные спасатели отправляются на те вызовы, где пострадавшее животное находится в такой ситуации, из которой оно не может выбраться своими силами, и его здоровье или жизнь находятся под угрозой", - пояснила Пикше-Кучма.