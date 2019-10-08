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В пригороде Баку потушили пожар на одном из крупнейших рынков

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В пригороде Баку потушили пожар на одном из крупнейших рынков на Южном Кавказе - "Бина", сообщает МЧС Азербайджана.

"В 00:41 (23:41 по Москве) на горючую линию "112" МЧС поступил звонок о том, что на рынке "Бина" в Гарадагской районе Баку произошел пожар. Пожару была присвоена третья степень", - отмечает МЧС.

По данным ведомства в 02:22 по местному времени пожар был локализован, в 02:46 - потушен.

В тушении пожара было задействовано около 40 единиц техники и свыше 200 человек личного состава различных служб.

О причинах пожара МЧС не сообщает. Общая площадь возгорания по данным замглавы МЧС Этибара Мирзяева составляет 2-3 тыс. кв м.

Азербайджан Баку

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