В Финляндии оправдали эстонцев, обвинявшихся в отмывании рекордной суммы денег из РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Финляндии окружной суд Хельсинки во вторник оправдал двух эстонцев, которые обвинялись в крупнейшем в истории страны отмывании денег российских преступных группировок, и снял с них все обвинения.

"Решение еще не является окончательным и может быть обжаловано в апелляционном суде", - сообщил портал финской государственной телерадиокомпании Yle.

Согласно версии следствия, деньги были переведены из Финляндии сотням компаний, зарегистрированных за границей. По данным полиции, деньги поступили от организованной преступной организации в России. Однако 44-летний россиянин, который подозревается в организации преступной деятельности, не был задержан полицией Финляндии, и ему не было предъявлено обвинений. "Предполагаемые преступления этого человека произошли в России, где финская полиция не имеет юрисдикции", - отмечается в сообщении Yle.

По предварительным данным, эстонцы сыграли только промежуточную роль в деле, а фактические исполнители операции действуют, в частности, в Москве. По информации финской полиции, средства в Финляндию изначально поступили от российских компаний и управлявшегося преступной группировкой банка, закрытого в РФ из-за подозрений в отмывании денег.

По словам полицейских, переводы были связаны с проектом строительства новой частной автомагистрали в Карелии. Стоимость автомагистрали оценивалась в сумму от 400 млн до 500 млн евро, но проект так и не был реализован.

Расследование дела полиция начала в июле 2014 года. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управляли два ныне оправданных эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей или около 140 млн евро. Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков, сообщил инспектор криминальной полиции Ярмо Койстинен (Jarmo Koistinen).

Кроме двух эстонцев, в поле зрения полиции попал также 44-летний российский бизнесмен, который якобы и организовал переводы средств. Все трое отрицали вину в отмывании денег. На допросах в полиции эстонцы рассказали, что деньги связаны с проектом строительства скоростных дорог в Карелии.

Так называемое Онежское шоссе должно было вести от общины Париккала (Parikkala) в Финляндии, как минимум, до расположенного в России Петрозаводска. С этим проектом, как предполагалось, было завязано и строительство пограничного пункта в Париккала. Правительство Финляндии приняло в сентябре решение начать подготовку к открытию международного погранпункта в 2024 году.

В руководстве российской дорожно-строительной компании "Северо-Западный коридор развития" заявляли в 2014 году, что проектировщиком или подрядчиком проекта станет финская компания HTR Talonrakennus, которой управляли два попавших под подозрение эстонца. Позднее выяснилось, что эта фирма не вела хозяйственную деятельность, у нее не было даже рабочих помещений.

По данным прокуратуры Финляндии, дельцы и не собирались ничего строить и проектировать, а их деятельность была направлена на отмывание денег. Следствие выявило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и переводились в 22 страны на счета более чем 250 фирм.