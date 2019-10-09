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Мексиканского мэра привязали к пикапу и протащили по городу за невыполнение обещаний

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Мексике несколько десятков человек захватили мэра города Лас Маргаритас Хорхе Луиса Эскандона и попытались наказать за неисполнение предвыборных совещаний. Как сообщает телеканал TV Azteca, чиновника привязали к пикапу и машина протащила его по улицам.

Очевидец снял на видео захват Эскандона. Его вывели из здания мэрии, попытались посадить в пикап, но он сопротивлялся, затем люди, в том числе снимавший, начали разбегаться. Судя по записи, у некоторых напавших были палки. Следующие кадры СМИ публикуют с видеокамеры уличного слежения: на записи тот же пикап едет по улице и тащит за собой привязанного веревкой человека.

Затем чиновника отбили полицейские. Они же помешали протестующим разгромить мэрию. Всего было задержано три десятка человек, некоторые из них получили травмы. По данным силовых структур, нападение совершили недовольные фермеры.

9 октября прокуратура сообщила, что арестованы 11 подозреваемых в нападении на мэрию и чиновника, пишет El Universal. По данным ведомства, Эскандон после нападения чувствует себя хорошо и получает всю необходимую помощь.

TV Azteca отмечает, что фермеры и раньше нападали на мэра и в одном случае переодели его в женское платье.

Мексика Лас Маргаритас Хорхе Луис Эскандон

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