Зеленский назвал невыгодным для Украины отсутствие авиасообщения с РФ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что отсутствие авиасообщения с РФ невыгодно Украине, но для таких возможных решений нужно сначала прекратить боевые действия на Донбассе.

"Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. Из-за этого банкротятся наши авиакомпании. Дотационными являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу крупную компанию, и все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такое счастье им не предоставим", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве.

Зеленский сказал, что такое положение вещей Украине невыгодно, но "наши люди должны этого хотеть".

"Чтобы делать такие шаги, нужно встречаться, прекращать войну. (...) К сожалению, этого пока не произошло", - отметил он.