Самолет потерпел крушение при вылете из аэропорта Найроби
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Самолет, направлявшийся во второй по величине город Кении Момбасу, в пятницу утром потерпел крушение во время вылета из аэропорта Уилсона в Найроби - столицы этой страны, сообщают западные СМИ.
По данным СМИ, самолет принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air Services Limited.
BREAKING: Lamu-bound Silverstone plane crashes at Wilson Airport on take off https://t.co/yLW7cWzeLW pic.twitter.com/FNjDkeaHSh— Nairobi News (@Nairobi_News) October 11, 2019
Информация о жертвах пока не поступала.
По данным кенийского издания The Star, потерпевший крушение самолет - турбовинтовой Fokker 50, произведенный в Нидерландах в 1992 году.