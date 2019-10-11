Самолет потерпел крушение при вылете из аэропорта Найроби

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Самолет, направлявшийся во второй по величине город Кении Момбасу, в пятницу утром потерпел крушение во время вылета из аэропорта Уилсона в Найроби - столицы этой страны, сообщают западные СМИ.

По данным СМИ, самолет принадлежал частной кенийской авиакомпании Silverstone Air Services Limited.

BREAKING: Lamu-bound Silverstone plane crashes at Wilson Airport on take off https://t.co/yLW7cWzeLW pic.twitter.com/FNjDkeaHSh — Nairobi News (@Nairobi_News) October 11, 2019

Информация о жертвах пока не поступала.

По данным кенийского издания The Star, потерпевший крушение самолет - турбовинтовой Fokker 50, произведенный в Нидерландах в 1992 году.