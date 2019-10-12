Стрельба в Бруклине произошла в подпольном игорном зале
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Перестрелка в Бруклине, унесшая жизни четырех человек, произошла в подпольном игорном заведении, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию Нью-Йорка.
Всем погибшим, а также троим раненым от 32 до 49 лет.
На месте преступления были обнаружены пистолет калибра 9 мм и револьвер. Полиция также нашла игральные карты и игральную кость.
Как сообщалось ранее в субботу, полиция пока не проводила задержаний, подозреваемых нет. Обстоятельства происшествия выясняются.