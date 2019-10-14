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В Южной Корее погибла звезда K-pop Солли

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская звезда K-Pop Солли (Sulli) была найдена мертвой в собственной квартире близ Сеула.

Как сообщает "Би-би-си", полиция проверяет вероятность того, что 25-летняя девушка покончила жизнь самоубийством.

Исполнительница, чье настоящее имя Чой Чжин Ри (Choi Jin-ri), была участницей популярной группы f(x), но покинула ее в 2015 году, чтобы сосредоточиться на актерской карьере.

Как отмечают СМИ, в Южной Корее Солли была известна нетрадиционным для звезды K-Pop поведением, образ которых обычно тщательно контролируется продюсерами. Она выступала за большую свободу, в том числе в выборе одежды, за что часто подвергалась жесткой критике в соцсетях.

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