В Казахстане осуждены 15 возвращенных из Сирии участников ИГИЛ

Еще 14-ти гражданам предъявлены обвинения

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане 14 гражданам, возвращенным из Сирии в рамках операции "Жусан", предъявлены обвинения в терроризме, еще 15 человек уже осуждены по обвинениям в причастности к "Исламскому государству" (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация), сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности (КНБ) республики.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении еще 14 граждан, которые по версии следствия в (...) Сирии состояли в одном отряде ДАИШ (ИГИЛ - ИФ). Им предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности, вербовке и пропаганде терроризма, а также совершении иных тяжких преступлений", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в четверг.

Материалы уголовного дела переданы в специализированный межрайонный уголовный суд города Нур-Султана, уточнили в ведомстве.

В КНБ также сообщили, что 10 мужчин и пять женщин из числа возвращенных из Сирии лиц уже осуждены на различные сроки лишения свободы по факту участия в деятельности международной террористической организации ИГИЛ.

В ведомстве напомнили, что КНБ совместно с другими госорганами и иностранными партнерами в рамках операции "Жусан" вернули из Сирии на родину 595 казахстанских граждан, среди которых свыше 400 детей.