Путин предложил отозвать признание комиссии по расследованию нарушений прав при военных конфликтах

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве признания международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права во время конфликтов, которая была создана в рамках Женевских конвенций. Документ уже размещен в думской базе.

Поскольку комиссия с 1991 года фактически не работает, российского представителя в ней нет, а Россия продолжает платить в ее бюджет ежегодные взносы, президент предложил отказаться от признания этой структуры. Об этом говорится в приложенном к законопроекту его письме на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Также Путин предупредил, что "в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают".

Президент предложил отозвать признание комиссии "в связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы Российской Федерации и требующими принятия безотлагательных мер". Для этого он издал соответствующий указ от 16 октября и предлагает Госдуме ратифицировать его через принятие соответствующего федерального закона.

Комиссия была образована в соответствии с дополнительным протоколом 1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. который касался защиты жертв международных вооруженных конфликтов. СССР ратифицировал этот протокол в 1989 году. Сейчас речь идет об отзыве этого признания.