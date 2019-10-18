Связанную с Дерипаской британскую компанию обыскали по запросу США

Олег Дерипаска Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура США захотела получить доступ к материалам компании, связанной с бизнесменом Олегом Дерипаской, в рамках расследования, о котором не сообщалось ранее, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в лондонский суд.

Следственные органы США ищут доказательства "отмывания денег, налоговых правонарушений и мошенничества" среди 18 частных лиц и компаний, включая специализирующуюся на недвижимости Terra Services Ltd., которая до прошлого года контролировалась Дерипаской, следует из документов.

Дело выросло из расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы, говорится в материалах. Это дело "актуально и продолжается", свидетельствует документ, направленный в суд британским правительством.

Информация о деле всплыла в связи с тем, что Terra оспаривает ордер на обыск, который привел к изъятию в декабре 2018 года как минимум 25 тыс. электронных документов в британском подразделении компании. Terra просит лондонский суд предотвратить передачу изъятых документов американской стороне.

В заявлении Terra отмечается, что обыск, по всей видимости, был связан "с расследованием спецпрокурора, проводимым в США".

Британский судья, выдавший ордер на обыск в Terra в декабре 2018 года, заявил, что любые изъятые материалы, возможно, окажутся полезными "для продолжающегося в США расследования нескольких случаев уголовных правонарушений, совершенных двумя гражданами США - Полом Манафортом и Риком Гейтсом", следует из документов суда.

На тот момент Манафорт уже был признан виновным и ожидал приговора, в то время как Гейтс уже признал вину и сотрудничал с прокуратурой.

Команда спецпрокурора Мюллера заявила о завершении расследования "российского дела" ранее в этом году, передав в прокуратуру материалы, часть которых не была предана огласке.

Согласно отчету Мюллера, Манафорт, некогда возглавлявший предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, предложил Дерипаске внутренние данные о ходе президентской компании, стремясь разрешить деловой спор с российским бизнесменом. Никаких обвинений Дерипаске предъявлено не было, в то время как Манафорт отбывает более чем семилетний срок заключения по ряду обвинений. При этом в апреле прошлого года Дерипаска был включен в санкционный список США.