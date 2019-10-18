Samsung признала, что смартфон Galaxy S10 можно разблокировать любым отпечатком пальца

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признала южнокорейская Samsung Electronics.

Компания пообещала выпустить программное обеспечение, которое исправит эту ошибку.

Об уязвимости стало известно благодаря британке, муж которой сумел разблокировать ее телефон при помощи своего отпечатка пальца, отмечает BBC News. В марте 2019 года в рамках релиза нового смартфона Samsung назвала технологию аутентификации по отпечатку пальца революционной.

Сканер смартфона использует ультразвуковую технологию распознавания 3D-отпечатков пальцев для того, чтобы идентифицировать пользователя.

Южнокорейский онлайн-банк KaKao обратился к клиентам с просьбой отключить опцию распознавания отпечатков пальцев для доступа к личным счетам до тех пор, пока проблема не будет устранена.

В предыдущих отчетах о работе смартфона были сделаны предположения о том, что некоторые защитные пленки для телефонов несовместимы с датчиком сканирования Samsung: они оставляют небольшой воздушный зазор, неплотно прилегая к телефону, и это мешает корректному сканированию.

Британская семейная пара, обнаружившая проблему с безопасностью на смартфоне, сказала в интервью изданию Sun, что это "реальная проблема".

Лиза Нильсон купила гелевую защитную пленку для телефона, отсканировала отпечаток большого пальца правой руки, а потом обнаружила, что отпечаток большого пальца левой руки также может его разблокировать. Она попросила мужа попробовать разблокировать смартфон, и он тоже смог это сделать обеими руками.

Супруги провели эксперимент с другим телефоном, нанеся на него ту же защитную пленку, - результат оказался таким же.