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Молния убила пастуха и десятки овец в Грузии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - На юге Грузии пастух и десятки овец погибли в результате удара молнии, сообщают в воскресенье грузинские СМИ.

По информации СМИ, тело пастуха обнаружили грузинские пограничники в горах недалеко от села Самеба Ниноцминдского муниципалитета (край Самцхе-Джавахети, рядом с границей с Арменией).

СМИ со ссылкой на МВД Грузии отмечают, что рядом с телом мужчины находились десятки погибших овец.

В МВД заявили, что полиция выясняет детали произошедшего. По предварительным данным, мужчина погиб в результате удара молнии накануне вечером.

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