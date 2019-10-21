Что случилось этой ночью: понедельник, 21 октября

Штрафы для иностранных СМИ, сбой на учении "Гром-2019" и возможность очередной отсрочки Brexit

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ЕС готов предоставить Лондону новую отсрочку Brexit на три месяца. По словам источников The Sunday Times, это случится, если Палата общин проголосует против соглашения по Brexit, достигнутого на прошлой неделе британским премьером Борисом Джонсоном. Новый дедлайн не будет жестким: если сделку согласуют раньше, то Лондон сможет покинуть Евросоюз уже в текущем году. В то же время, если Джонсон столкнется с "серьезными проблемами", ЕС может отложить Brexit вплоть до июня 2020 года.

- На учении "Гром-2019", которым руководил Владимир Путин, произошел сбой. Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" 17 октября запустил одну межконтинентальную баллистическую ракету Р-29Р вместо запланированных двух, вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, и подводный крейсер вернулся на базу с неотстрелянным снарядом, рассказали источники "Ведомостей", близкие к Минобороны РФ.

- НАТО не видит смысла в моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД), предложенном РФ, заявила недавно покинувшая свой пост замгенсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Она объяснила это тем, что "Россия уже разместила на своей территории эти ракеты, в том числе на европейской части", уточнив, что речь идет о российской крылатой ракете наземного базирования 9М729.

- После прорыва дамб под Красноярском 27 человек обратились за помощью медиков. Девять из них от госпитализации отказались. Еще девять человек бортом санавиации доставили в Красноярск, остальные находятся в местной больнице. Угрозы жизни пациентов нет, добавили в региональном минздраве. Также утром в понедельник возобновили поиски пятерых пропавших без вести. Кроме того, накануне Росприроднадзор объявил о проверке дамб по всей России после ЧП под Красноярском.

- В Госдуме предложили штрафовать иностранные СМИ, нарушающие избирательное законодательство РФ. Депутаты Госдумы подготовили соответствующие поправки, согласно которым размер штрафа составит 4% от годового оборота или 2,3-3,5 млн рублей, рассказал первый зампред фракции "Единой России", член совета Госдумы РФ Альдаби Шхагошев.