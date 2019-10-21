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"Ведомости" рассказали о сбое на учении "Гром-2019"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В ходе стратегических командно-штабных учений "Гром-2019", финальным этапом которых руководил лично президент России Владимир Путин, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" 17 октября запустил одну межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Р-29Р вместо запланированных двух, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких в Минобороны РФ.

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Издание уточняет, что врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин на брифинге 14 октября анонсировал пуск двух ракет Р-29Р. Вторая не вышла из шахтной пусковой установки, и подводный крейсер вернулся на базу с неотстрелянной ракетой.

Один из источников "Ведомостей" предположил, что нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске.

По данным газеты, точную причину будет устанавливать спецкомиссия, в которую войдут представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности. Минобороны в пятницу оставило запрос "Ведомостей" без ответа.

Издание отмечает, что "Рязань" - последняя подлодка проекта 667БДР "Кальмар", до сих пор находящаяся на боевом дежурстве. Ракеты Р-29Р были приняты на вооружение в 1977 году и на тот момент были первыми в мире МБР морского базирования, оснащаемыми разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением боевых блоков.

Учения "Гром-2019" прошли 15-17 октября. Российские военные сообщали о планах провести 16 запусков крылатых и баллистических ракет.

Гром-2019 Р-29Р

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