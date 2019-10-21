НАТО не увидела смысла в предложенном РФ моратории на размещение РСМД

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Организация Североатлантического договора (НАТО) не видит смысла в предложенном Москвой моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, поскольку в НАТО полагают, что Россия уже развернула на своей территории ракеты наземного базирования, дальность которых попадает в диапазон Договора о РСМД, сообщила недавно покинувшая свой пост замгенсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер в интервью газете "Коммерсант".

В беседе с изданием Геттемюллер вновь упомянула крылатую ракету наземного базирования 9М729, которую США считают запрещенной в соответствии с ДРСМД.

"Что именно предлагает сделать Москва, если она настаивает на том, что 9М729 не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности? Она хочет, чтобы мы ввели односторонний мораторий? Ведь Россия уже разместила на своей территории эти ракеты, в том числе на европейской части. С нашей точки зрения, это лишено смысла", - заявила Геттемюллер

По ее словам, "все члены альянса убеждены, что 9М729, SSC-8 в натовской классификации, нарушает Договор о РСМД".

При этом экс-замгенсека НАТО добавила, что в НАТО всегда готовы к диалогу.

Также она назвала ошибочным мнение о том, что Североатлантический альянс является угрозой для России. "Мы убеждены, что присоединение той или иной страны к альянсу идет на пользу ее безопасности, стабильности и экономике. А значит, на пользу миру и стабильности во всем мире", - пояснила она.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. 2 августа 2019 года США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом Москву, которая, по его мнению, нарушила договор. Россия назвала такие обвинения безосновательными и заявила, что действие договора прекращено 2 августа по инициативе американской стороны.

В сентябре президент РФ Владимир Путин направил в столицы нескольких десятков стран, а также главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерике Могерини и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах мира ракет средней и меньшей дальности. Продолжения эта инициатива не получила.