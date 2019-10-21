Глава СВР заявил, что Россия призвана помешать Европе создать "дивный новый мир"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Историческая миссия России состоит в том, чтобы удержать Европу от отрыва от христианской традиции и попыток сотворить "дивный новый мир", считает директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Для России и Сербии события Второй мировой войны служат важным напоминанием не только об общности исторических судеб наших народов, об одержанных славных победах и о понесенных тяжелых утратах. На этой кровавой странице мировой истории в определенном смысле выписана суть исторической миссии России и родственных ей славянских государств - всеми силами удерживать Европу от окончательного отрыва от христианской традиции и попыток сотворить на Земле "дивный новый мир"", - написал Нарышкин в авторской статье в белградской газете "Вечерние новости".

По словам главы СВР, не имеет значения, строится ли такой "дивный новый мир" на "культе расовой исключительности, цивилизационного или технологического превосходства, массового потребления или, к примеру, тоталитарного господства кибертехнологий".

Нарышкин подчеркнул, что порядок, заложенный в Европе после капитуляции фашистской Германии и ее пособников, долгое время обеспечивал мир и нерушимость границ на континенте.

"Отказ от него (порядка - ИФ) вне увязки с формированием равнозначной, устраивающей всех системой коллективной безопасности равносилен открытию "ящика Пандоры". Что если провести мысленный эксперимент и представить последовательное разрушение "столпов" нынешнего европейского порядка? Как отнеслась бы к примеру Литва, обличающая сегодня Пакт Молотова-Риббентропа, к признанию утратившим силу секретного протокола к нему, по которому ей в 1939 г. отходила Виленская область с современной столицей страны Вильнюсом? Или как посмотрели бы в Польше на перспективу отказаться от Силезии и части Восточной Пруссии?" - отмечает глава СВР.

Он добавил, что конец ХХ века, "обернувшийся геополитическими трагедиями для России и для Сербии", стал наглядным примером того, какую высокую цену приходится платить за перекройку границ и "переформатирование" отдельных элементов миропорядка

"К сожалению, Москва тогда не смогла оказать Белграду необходимую помощь. Россия была слишком слаба, измотана борьбой с внутренним сепаратизмом и международным терроризмом... С тех пор минуло 20 лет. Ожидания американских политтехнологов не сбылись - строительство Вашингтоном однополярного мира на обломках других государств не увенчалось успехом", - говорится в статье.

По словам Нарышкина, действия США и их союзников по НАТО не разрушили представления о необходимости создания единой системы международной безопасности, ялтинско-потсдамские принципы стали только актуальнее в современном, тяготеющем к многополярности мире.

"В этом мире Россия вновь - один из ведущих центров силы. Сегодня нашу страну отличают завидные для многих на Западе прочные ценности, мощный военный потенциал, твердая политическая воля и готовность к решительным действиям на международной арене. Мы опять готовы постоять за себя и защитить своих союзников и друзей", - заключил глава СВР.

Статья Нарышкина была опубликована в "Вечерних новостях" по случаю 75-й годовщины освобождения Белграда от войск гитлеровской Германии.