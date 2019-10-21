На Бали задержали россиянку и еще трех иностранцев за контрабанду наркотиков

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Таможенные службы Индонезии задержали четырех иностранцев по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По его данным, речь идет о россиянке, французе и двух подданных Таиланда.

Две жительницы Таиланда были задержаны 13 октября в Международном аэропорту Денпасар на острове Бали. Затем, спустя еще три дня, таможенные службы задержали гражданку России и француза.

СМИ стало об этом известно только сейчас.

Агентство напоминает, что в Индонезии действуют чрезвычайно строгие законы, связанные с наркотиками. Лицам, которые занимаются контрабандой наркотиков, зачастую грозит смертная казнь.