Трамп заявил, что не жалеет о потерянных из-за своего президентства миллиардах

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что не жалеет о том, что ради своей страны в свое время решил не получать зарплату и, кроме того, потерял миллиарды долларов из личных средств.

"Я бы предоставил Doral (курорт в Майами для саммита G7 - ИФ) бесплатно. Я бы отдал за это много денег, ровно как я отдаю свою зарплату. А я отдаю свою президентскую зарплату, которая, по-моему, составляет около $450 тысяч", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, он не думает, что какой-либо другой американский лидер, кроме как, возможно, Джордж Вашингтон, отказывался от президентской зарплаты. Трамп также добавил, что за время президентства он потерял много денег. По его оценке, политическая карьера стоила ему от $2 млрд до $5 млрд. Политик пояснил, что речь идет, в частности, об упущенной прибыли - деньгах, которые он не смог заработать, так как приостановил ведение бизнеса ради работы президентом.

"Если бы мне пришлось бы вновь сделать это (стать президентом - ИФ), я бы согласился. Я это делаю ради своей страны и народа", - сказал Трамп. Американский лидер отметил, что богатые люди могут позволить себе "такие вещи".

Ранее в понедельник Трамп заявил, что не извлек бы никакой финансовой выгоды от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами, поскольку собирался взять на себя оплату расходов на пребывание иностранных лидеров.

"У меня есть собственность во Флориде... Демократы просто сошли с ума, я бы предоставил ее (для саммита - ИФ) бесплатно", - сказал Трамп журналистам перед началом встречи кабинета министров в Белом доме. По мнению Трампа, саммит "группы семи" на его курорте в Майами был бы лучшим за всю историю подобных мероприятий.

Теперь же, по его словам, из-за демократов оплачивать проведение саммита предстоит не ему, а американским налогоплательщикам.

В воскресенье, 20 октября, американский лидер сообщил, что его администрация больше не рассматривает возможность проведения саммита G7 в 2020 году на территории принадлежащего его семье курорта в Майами.

Идею проведения G7 в Майами на личном курорте президента США раскритиковали многие члены Демократической партии США. Политики считают, что в данном случае имеет место конфликт интересов, поскольку Трамп может получить финансовую выгоду, проводя мероприятие у себя на курорте.