Росморречфлот сообщил, что ледокол из РФ у берегов Норвегии подал сигнал SOS случайно

Дизель-электрический ледокол "Тор", архивное фото Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российский ледокол "Тор" подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно, судно следует по маршруту, сообщил "Интерфаксу" представитель Росморречфлота.

"Ложная тревога", - сказал собеседник агентства. По его словам, у ледокола нет никаких проблем, а сигнал бедствия был подан после обесточивания части оборудования.

В Росморречфлоте уточнили при этом, что судно в настоящее время следует не в Сабетту, как сообщалось ранее, а в Мурманск. "Ледовая обстановка меняется. Появляются новые задачи", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее о том, что "Тор" подал сигнал бедствия, сообщил "Интерфаксу" источник в международных службах морского поиска и спасения.

"Российский ледокол "Тор", построенный на финской верфи в Wartsila в 1964 году, связался с береговой охраной (норвежского города - ИФ) Олесунна и доложил об остановке двигателя. На борту ледокола - 33 члена экипажа", - сказал источник.

Ледокол оснащен дизельным двигателем. "Судно, по предварительным данным, не повреждено и находится на плаву. Угрозы утечки топлива нет. Судно ждет возможность буксировки, однако из-за сильного шторма пока это сделать не удается", - сообщал тогда источник.

Владельцем судна является ФГУП "Росморпорт". Сообщалось, что ледокол направляется из Санкт-Петербурга в российский арктический порт Сабетта в Карском море на полуострове Ямал.

Об инциденте с российским ледоколом сообщали также западные СМИ со ссылкой на объединенный центр по координации поисково-спасательных операций Норвегии.

По данным норвежских спасателей, у ледокола возникли проблемы с двигателем, и он потерял ход, однако судно сохранило возможность маневрировать. Сообщалось, что к терпящему бедствие судну направлены буксиры.

Во вторник, 22 октября, также стало известно, что в восточной части Баренцева моря сигнал о помощи подало промысловое судно МК-0355 "Полярис", на борту которого находится экипаж из десяти человек. "На судне аварийная ситуация, оно потеряло ход. Есть реальная угроза жизни и здоровью экипажа. К ним направлено спасательное судно "Мурманрыба", - сказал "Интерфаксу" начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ (Северного ЭО АСР) Анатолий Леонтьев.