Женщину из команды российского ледокола "Тор" эвакуировали с травмами

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Посольство России в Норвегии сообщило о пострадавшей женщине, эвакуированной с находящегося у берегов Западной Норвегии ледокола "Тор".

Там уточнили, что женщина из команды "Тора" госпитализирована в больницу города Олесунд.

В посольстве РФ в Норвегии напомнили, что утром 22 октября в условиях шторма у российского дизель-электрического ледокола "Тор", находящегося в международных водах у берегов Западной Норвегии, вышли из строя двигатели, в связи с чем был подан аварийный сигнал.

Норвегия выслала к нему поисково-спасательный вертолёт и суда для буксировки. В дальнейшем работа двигателей была частично восстановлена, судно приблизилось к берегу, войдя в норвежские территориальные воды, чтобы укрыться от шторма.

Отмечается, что на данный момент ситуация под контролем экипажа, который намерен продолжить движение по изначальному маршруту.

При этом ранее в Росморречфлоте заявляли, что сигнал бедствия был подан ошибочно после обесточивания части оборудования.