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Промысловое судно с десятью членами экипажа в Баренцевом море подало сигнал SOS

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В восточной части Баренцева моря сигнал о помощи во вторник поступил от промыслового судна МК-0355 "Полярис", сообщил "Интерфаксу" начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ (Северного ЭО АСР) Анатолий Леонтьев.

"На судне аварийная ситуация, оно потеряло ход. Есть реальная угроза жизни и здоровью экипажа. К ним направлено спасательное судно "Мурманрыба", - сказал Леонтьев.

По оценкам морских спасателей, "Мурманрыба" прибудет к "Полярису" около 11:00 по московскому времени и возьмет аварийное судно на буксир, чтобы доставить в порт Мурманска для устранения повреждений.

На борту "Поляриса" находится экипаж из десяти человек. Леонтьев добавил, что в настоящее время в Баренцевом море неблагоприятные метеоусловия - усиление ветра с порывами до 20 м/с.

По данным Союза рыбопромышленников Севера, судно МК-0355 "Полярис" принадлежит АО "Норд Вест Флот Компани".

Анатолий Леонтьев Баренцево море Мурманск

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