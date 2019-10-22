Экс-посол РФ в Лондоне Яковенко счел ситуацию с Brexit следствием раскола британского общества

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с Brexit является следствием раскола в британском обществе и попыток переложить ответственность за происходящее на политических оппонентов, заявил "Интерфаксу" бывший посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

"Дело в том, что страна продолжает, как и прежде, оставаться расколотой по сути надвое, а шансы на углубление бушующего в Великобритании внутриполитического кризиса лишь увеличиваются", - сказал Яковенко, который в настоящий момент занимает пост ректора Дипломатической академии МИД России.

По его словам, "за лозунгами о заботе о благополучии государства лежит желание переложить ответственность за исход всей эпопеи с "брекзитом" на политических оппонентов".

"Каких-либо свежих и оригинальных идей относительно того, как можно было бы выйти из сложившегося тупика, никто не предлагает, да и не хочет предлагать. А депутаты раз за разом демонстрируют боязнь принять решение по ключевому для Соединенного Королевства вопросу", - отметил Яковенко.

По его мнению, "впоследствии события могут начать развиваться по одному из многочисленных сценариев, включающих в себя, помимо прочего, перенос даты выхода из ЕС, вынесение вотума недоверия кабинету министров, проведение досрочных парламентских выборов и даже повторного референдума о членстве в Евросоюзе".

"Но пока что все они носят сугубо гипотетический характер", - заявил бывший посол РФ в Лондоне.

Он напомнил, что 19 октября в Палате общин должно было состояться голосование по новым договоренностям о Brexit, которые премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее согласовал с руководством Евросоюза.

"Однако в субботу по ходу парламентских дебатов, как мне кажется, у многих появилось ощущение "дежавю": инициированная бывшим консерватором Оливером Летвиным поправка, которая обязывает правительство сначала внести на рассмотрение в парламент закон о выходе из ЕС, прописывающий все детали этого процесса, а уже после этого выносить на повестку дня саму "сделку", была одобрена. Таким образом, все планы Джонсона одержать верх над депутатами и "расстаться" с Евросоюзом в назначенный срок, то есть 31 октября, под угрозой", - отметил Яковенко.

По его оценкам, "с каждым часом повышаются риски того, что оппозиция к законодательному акту правительства внесет поправки, например, о проведении второго референдума или о сохранении членства Соединенного Королевства в Таможенном союзе, которые полностью противоречат позиции нынешнего кабинета министров".

"Кроме того, в соответствии с принятым в сентябре законом, глава британского правительства был вынужден официально запросить у есовцев очередной перенос дедлайна до февраля 2020 года, что, собственно, он и сделал", - заявил Яковенко.

"Другой вопрос, что новое прошение об отсрочке превратилось по сути в гротеск, когда премьер-министр направил одновременно несколько писем в Брюссель, в одном из которых выразил свое личное несогласие с необходимостью переноса "брекзита". Но столь парадоксальные вещи, которые мы наблюдаем в последние годы в британской политике, уже мало кого удивляют", - отметил он.