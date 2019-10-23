Иран не обращался к Роскосмосу по вопросу полёта своего астронавта

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россия сможет предложить Ирану различные варианты отправки в космос гражданина этой страны в случае обращения иранской стороны, сообщил журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

"Я не слышал ничего на эту тему. Есть определенная процедура согласования. Если такое обращение будет, в зависимости от того, как пойдет процедура согласования, возможны разные сценарии", - сказал Крикалёв в кулуарах Международного аэронавтического конгресса.

Ранее в СМИ со ссылкой на главу Иранского космического агентства Мортеза Барари появилась информация о том, что исламская республика планирует выйти на переговоры с Россией по вопросу полёта своего астронавта на Международную космическую станцию (МКС).