Росатом и Эфиопия подписали межправительственное соглашение о мирном атоме

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" подписал с Эфиопией межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, сообщила российская госкорпорация.

Документ подписан главой "Росатома" Алексеем Лихачевым и министром инноваций и технологий Эфиопии Гетахуном Мекурия Кума в рамках форума "Россия-Африка" в Сочи.

Речь может идти о "создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Эфиопии", производстве радиоизотопов, сотрудничестве в ядерной медицине, подготовке кадров, исследованиях.

"В перспективе соглашение позволит проработать возможность сооружения Центра ядерной науки и технологий на территории Эфиопии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, весной 2019 года Россия и Эфиопия подписали дорожную карту о "налаживании сотрудничества" в сооружении не только центра ядерной науки и технологий в стране, но и атомной станции.

Летом 2017 года стороны подписывали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.