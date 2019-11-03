Россия начала переговоры со странами АСЕАН по строительству центров ядерной науки

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Россия ведет переговоры с рядом стран АСЕАН по строительству центров ядерной науки, сообщил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

"Мы видим перспективы во многих сферах. Не только в обмене товарами с невысокой добавленной стоимостью, но и в высокотехнологичных отраслях. С отдельными странами АСЕАН, например, запущены переговоры по строительству центров ядерной науки и технологий. В частности, дочерние структуры "Росатома" реализуют проект по проектированию и возведению циклотронно-радиохимического комплекса в Таиланде", - сказал Медведев в интервью газете "Бангкок пост" в преддверии своего визита в Таиланд для участия в деловом инвестиционном саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите.

"Знаем и о заинтересованности наших партнеров в создании плавучих атомных станций. Это большое и очень перспективное направление, полезное в том числе и для развития удаленных территорий", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года в Бангкоке подписан контракт на сооружение циклотронно-радиохимического комплекса для Института ядерных исследований Таиланда (TINT) на основе технологического решения "Росатома".

Ранее Россия договорилась о строительстве центров ядерной науки с Руандой и Сербией.